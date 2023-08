91-jarige Thierry overleden na aanval door indringer in rusthuis

Thierry Tavernier, de 91-jarige man die vrijdag werd aangevallen door een onbekende man in een rusthuis in Tienen, is overleden. Dat bevestigt zijn familie aan onze redactie.

Het slachtoffer werd vrijdagochtend in de vroege uurtjes aangevallen door een onbekende man (37) die rusthuis Huize Nazareth in Goetsenhoven, bij Tienen, met zwaar geweld was binnengedrongen. De 91-jarige Tavernier werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed vrijdagnacht omstreeks half twee aan zijn verwondingen.

Thierry Tavernier leidde een markant leven: de man was arts tropische geneeskunde, en bekleedde een directeursfunctie bij een farmaceutisch bedrijf. Hij heeft ook in Congo gewoond. “Papa zal er niet doorkomen. Hij gaat dit niet overleven”, wist zijn ontzette dochter Marit Tavernier (64) vrijdagavond al. “Papa was bedlegerig, hij heeft zich niet kunnen verweren tegen die wildeman. Ik begrijp hier niks van. Waarom doet die kerel dat? Mijn vader was zo’n lieve man, humorist ook. Ik besef het nog niet. Ik weet dat mijn papa niet meer het eeuwige leven had en dat er een dag zou komen dat ik hem moest afgeven. Maar zo? Op deze manier? De politie zegt dat ik een advocaat moet nemen.”

De dader, die vrijdagochtend ter plekke opgepakt werd door de politie, zal vermoedelijk zaterdag voor de onderzoeksrechter verschijnen.