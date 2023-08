Billie-mania, Bazart én blote borsten: dit was dag 2 van Pukkelpop

What do you want from me? Kreunde Billie Eilish. Als een duivel uit een doosje kwam ze met een enorme sprong plots tevoorschijn op de main stage. De plek waar ze in 2019 een legendarische passage in de geschiedenis van het festival liet optekenen. Toen in vol daglicht, nu als echte headliner in het donker. Badend in rood licht en meteen gebruik makend van een lange catwalk startte de 21-jarige Amerikaanse een magisch optreden met Bury a friend, I Didn’t Change My Number, NDA en Therefore I Am.

© Maarten De Bouw

Ook nu weer zorgde Billie voor ‘toestanden’: fans die al ’s nachts voor de poort opdoken, die meteen als de poorten opengingen naar voren renden om een plek op de eerste rij te bemachtigen. Daar stonden ze vrijdag de hele dag te wachten. Maar de programmatie was goed uitgekiend: met Bazart (weide propvol, als bij een headliner) en Yungblud kregen de fans acts te zien die de meesten wel wisten te smaken.

© Maarten De Bouw

Billie, Billie en nog eens… Billie

Om 11 uur vrijdagochtend stonden ze klaar in de startblokken: de Billie Eilish-fans, waarvan sommigen al sinds 3 uur ’s nachts aan de ingang klaar stonden. Ze liepen zich de benen vanonder het lijf om zeker te zijn van een front row-plekje. Jessica (17) uit Hamburg was de eerste op de wei. “Dit wordt de vijftiende keer dat ik haar live zie”, lacht de superfan. Om 3 uur vanochtend stond ze al klaar aan de ingang, hopend op het beste plekje. Haar geheim? “Zo weinig mogelijk meenemen en hárd lopen. Ik heb enkel mijn gsm bij, zodat ik aan de ingang niet door de handtassencontrole moest. Hoe ik de komende uren aan de main stage ga doorbrengen, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik sta naast leuke mensen, dus ik denk dat we elkaar wel kunnen afwisselen wanneer iemand naar het toilet moet of dorst krijgt. Het is het allemaal waard.”

Grace en Corin (17 en 18). — © Stien Vanbaelen

Ook Grace en Corin (17 en 18) stonden om 3 uur vrijdagochtend al aan te schuiven aan de ingang van de Pukkelpopweide. Ze vlogen helemaal uit Londen om hun favoriete zangeres te zien. “We zijn donderdag aangekomen en verbleven in een hotel. Maar veel hebben we niet geslapen.” Het totale tripje kost hen zo’n 500 euro per persoon. Voor Corin is het zelfs de eerste keer dat ze het vliegtuig neemt. “Billie is het allemaal waard.”

De Billie-fans zijn op meerdere vlakken toegewijd aan hun idool. Gekleurde haren, dikke eyeliner, netkousen, roze beenwarmers en matching outfits: Billie-fans haalden letterlijk álles uit de (kleer)kast.

(lees verder onder de foto’s)

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

Intussen op de camping: “Verjaardagsontbijt met taart en wijn”

Op Camping Chill ging het feestje bij de meeste kliekjes gewoon weer verder waar het donderdag begon: met veel Cara pils en grote zakken witte wijn of rosé. Tijs (18), Nando (18), Sam (18) en Oskar (18) hadden dan ook een missie die niet veel verschilde met die van de dag ervoor: “Wij willen gewoon zat worden!”

© RR

Spiegeltje spiegeltje aan de wand … Jette (18) maakte zich op om opnieuw stralen. “Ik hou van kleurtjes”, vertelde ze terwijl ze ons haar palet met oogschaduw toonde. “Mijn vriendinnen en ik zorgen ervoor dat we piekfijn voor de dag komen. De infrastructuur op de camping valt best wel mee: na een douche voel je je meteen een ander mens.”

© RR

En toen zei Florence af

Tussen al dat moois kwam er vrijdagnamiddag plots ook slecht nieuws. Florence + The Machine liet weten dat ze niet zouden optreden op zondag wegens “gezondheidsproblemen”. “Uiteraard is het jammer als je slecht nieuws als dit zó last minute binnenkrijgt”, zei Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten. “Maar Florence + The Machine heeft afgezegd om gezondheidsredenen en dat moeten we uiteraard respecteren, want gezondheid gaat voor alles.”

Pukkelpop kondigde meteen Balthazar aan als vervanger. “Vind op zulke korte tijd maar eens een waardige vervanger”, aldus Luyten. “We zijn dan ook blij dat Balthazar zich meteen bereid toonde om ons uit de nood te helpen. De band last een wat langere pauze in en had eigenlijk al een afscheidsoptreden gegeven op de Lokerse Feesten, maar nu wordt Pukkelpop dus hun echte afscheid.”

De reacties op het nieuws waren gemengd. Op de Meet-Up Page – Pukkelpops eigenste TicketSwap – werden weer tickets voor zondag aangeboden. Maar er waren ook heel wat mensen net op zoek naar tickets omdat ze Balthazar willen zien.

Florence Welch, onlangs nog op het Hongaarse Sziget-festival, zegt af voor Pukkelpop. — © EPA-EFE

Joyhauser: een trip naar binnen van Bilzens duo

Wie wel op Pukkelpop verscheen, en liefst twee keer, is het Bilzense Joyhauser. Ze draaien overal ter wereld, maar de primeur van hun liveshow hielden ze voor de Dance Hall op Pukkelpop. Joris Cielen en Stijn Vanspauwen van Joyhauser baarden Memoro in hun studio in Bilzen en brachten dat concept vervolgens naar de wei van Pukkelpop. De start was kalm, filmisch en sfeervol. Arpeggio’s in acidsaus. Maar het duurde niet lang voordat de beat er aankwam: meedogenloos en almaar door dravend. De kleuren van de lichtshow – veel wit en blauw – en de knappe visuals – lichaamscellen, alien worlds, scans van het brein – zorgden ondertussen dat het filmische karakter nooit helemaal wegging. Memoro was als een deep dive; een exploratietocht naar binnen. Hoe hard hun technobeats daarbij ook mogen klinken, ze blijven wel altijd warm én menselijk. Daarna mochten de Bilzenaren zelfs nog een tweede keer opdraven met een dj-set, ter vervanging van Len Faki in de Boiler Room.

(lees verder onder de foto’s)

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

Instant een nachtclubvibe én kippenvel met Froukje

Aan het begin van de zomer stond Froukje ook al op de main stage van Rock Werchter. Toch sprak ze op Pukkelpop wederom haar dankbaarheid uit voor de ontvangst: “Jullie zijn zo gastvrij, het voelt alsof we hier weer op bezoek mogen komen.”

Haar doorbraakhit Groter dan ik mikte meteen op onze dansbenen. Het was Froukje ten voeten uit: vrolijk dansen op stevige popbeats, terwijl we lyrics meezongen over de klimaatopwarming: ‘De wereld staat in de fik / en ik zou het willen blussen / maar het vuur is groter dan ik.’ Die maatschappijkritische en diepzinnige teksten zou je zelfs haar handelsmerk kunnen noemen. Froukje kondigde een ‘romantisch kwartiertje’ aan en kreeg de wei prompt stil met de prachtsong Licht en donker. Die begon als een klassieke pianoballad en bloeide open tot een midtempo popsong, waarin een vrolijke gitaar de zomerse vibes aanwakkerde.

(lees verder onder de foto’s)

© Koen Bauters

© Koen Bauters

Bazart sleurt ook Stijn Meuris én Pommelien op podium

Brandende zon of niet, Mathieu Terryn en Oliver Symons trokken hun proper kostuum aan, Simon Nuytten ging voor Knokke Le Zoute. Geef mij alles diende als missieverklaring: Terryn zoog het hele terrein richting main stage. Hoezo, Bazart geen headliner?

Nuytten stond kin aan kin in Dit is anders, in Laat me los leende Symons – echt waar – de intro van Primus’ Too many puppies. En Terryn liet zich betasten door de Billie-fans tijdens Grip (omarm me). “Dat zijn de vibes, jongens. Pak ze vast.”

Trok Bazart nog z’n contactenlijst open: Guusje deed mee in Blijf nog even hier, Stijn Meuris gaf in de coulissen zijn zegen voor Van God los. Zei iemand #LikeMe-materiaal? Hop, daar was Pommelien Thijs. Met vijf zinnen en een uithaal dreef ze Pukkelpop tot wáánzin in Denk maar niet aan morgen.

(lees verder onder de foto’s)

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Sven Dillen

Het mysterie groeit: Tarkastaja verkent de wei

Als we wél aan zaterdag denken, blijven we ons hoofd breken wie nu eigenlijk het gelegenheidsduo Tarkastaja is. Wie o wie? Wie schuilt er achter de ‘Finse’ band? Zijn het BV’s zoals de hype wordt gevoed? Clouseau? Jan Paternoster of Willy Sommers? Om de nieuwsgierigheid nog wat meer aan te wakkeren, deden de twee vermomde leden vrijdagnamiddag een toer over het festivalterrein. Ze trokken naar de Marquee, waar Tarkastaja zaterdag mag openen, en sloegen het publiek van Brutus compleet met verstomming.

© Sven Dillen

Bob Vylan kapt op iedereen die hem tegenstaat

Na het brave vieruurtje met Bazart, wilden we weer eens wat stouters proeven. Hadden wij even geluk! Bob Vylan stond op de Backyard. Vorig jaar moest hij nog afzeggen, dit jaar stond hij er. En hij liet zich gelden. Bob Vylan ontpopte zich ook als een bijzonder scherpe comedian. Een beetje à la Russell Brand. Hij kakte en kapte op alles wat hem tegenstond: de flikken, de racisten, de Britse Queen (“laatst hadden we toch even een beetje geluk, toen ze doodging”), Metallica en Elvis. “Wie houdt er van Elvis? Wat vinden jullie leuk aan hem. Zijn haar? Wel, wij haten Elvis, waarna een muzikale rant volgde waarin hij Public Enemy citeerde. Zeker niet ieders meug, maar hoe verfrissend om te zien dat iemand zijn bek nog eens durft open te trekken. En muzikaal zat het lekker strak en spannend in elkaar. Niet verveeld.

(lees verder onder de foto’s)

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

Years & Years brengt de ‘Kiewit Pride’ naar Pukkelpop

Ook bij Years & Years kon je je onmogelijk vervelen. Welkom op de Antwerp Pride in Kiewit. Een viering van queer, blote lijven en zelfliefde. Met zweet als de beste saus. Het is altijd love it or hate it bij Olly Alexander. Het ene jaar staat hij gevaarlijk op een ladder vol van zichzelf te wezen, in een opzichtige jurk, het andere is hij de nederige dienaar met rechtdoorzee amusement als enige doel. Pukkelpop kreeg de goeie versie van de zanger/acteur. Over the top? Zeker. Maar féést.

Geen gezwaai met pamfletten van de posterboy van lgbtq+. Alexander vrijde met de zomer, in Sunlight en Desire, en ging met zijn dansers droogneuken in telefoonhokjes en mobiele wc’s – het is en blijft een festival. Een lik aan zijn duim, een potje sm met de motard van The Village People: moeders bedekten de ogen van hun kroost. Years & Years brak geen dijken en verlegde geen steen. Maar een uurtje pretentieloze regenboogpop? Altijd geestig, toch.

(lees verder onder de foto’s)

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

Aitch versus Ezra Collective: 0 - 30

Soms zit het mee. Soms zit het tegen. We gingen vervolgens naar de Britse rapper Aitch kijken. Grappige teksten (Fuck my ex moest iedereen mee brullen), gortdroge beats, briljant om in een van zijn tracks Fool’s Gold van The Stone Roses te gebruiken, maar de show zoog als een dompelpomp op opgefokte steroïden. Niet te verstaan, slechte mix. Weg!

Wat een verschil met Ezra Collective in de Club daarna. Heerlijke afrojazz die als een sterke drug meteen je lijf werd ingespoten en waar je meteen de roes van voelde. Trompet en sax mochten freewheelen op de verwoestende groove van Femi, percussionist bij Gorillaz. De kracht van livemuziek in zijn meest extreme vorm. Plankenvloer nét niet kapot.

(lees verder onder de foto’s)

© Sven Dillen

© Sven Dillen

Boygenius: supervrouwen (en blote borsten)

Tijd voor nog wat vrouwelijk geweld, in drievoud deze keer. Haha: de intro van Boygenius was ‘The boys are back in town’ van Thin Lizzy. Grappig. Julien Baker, Phoebe Bridgers en Lucy Dacus, de drie dames die een krachtig triumviraat smeedden voor hun album ‘The Record’, hadden ook enkel bandleden met xx-genen bij.

Met één album is de setlist redelijk voorspelbaar, maar volgens ons had de show mogelijk nog meer impact gehad als ze een aantal nummers hadden omgegooid. Boygenius besloot om met hun stevigste rocktracks te beginnen. Het fantastische $20 bijvoorbeeld. Maar als je dat in het begin doet, staan de knopjes nog niet altijd goed.

© Karel Hemerijckx

En dat was het geval: de band leek ergens in een andere dimensie te spelen, terwijl de samenzang van de drie dan weer vanaf seconde één helemaal juist zat. Dat hoorde je nog meer als ze enkel met z’n drieën zongen, of elk apart. En nog: na dat stevige begin weet je ook dat daarna alle rustige tracks komen. Bloedmooie songs, dat wel en de tent muisstil. Dit was genieten.

Het mooiste en meest verassende zat in de staart. Not strong enough was nog een opgespaarde harde rechtse, de zalf volgde met een prachtig gezongen Ketchum ID (met Baker en Dacus op het trapje, vlak voor het publiek) en een machtige slotsong Salt in the wound waarin alles, echt alles juist zat. En toen... Bridges en Baker scheurden plots hun hemdjes open. Borsten bloot, waarna de twee met elkaar lachend over de grond begonnen te rollebollen. Eh... Die hadden we helemaal niet zien aankomen. Statement! Begin helemaal vergeten.

© Karel Hemerijckx

Zon en zweten

Voor de rest vrijdag? Zon! Zweten, zweten, zweten en zweten. Lange rijen voor de drinkfonteinen en gratis bedeling van water voor fans voor een podium. Met één bonnetje kreeg je vanaf de namiddag ook twee flesjes water in plaats van één. Dat zal ook dit weekend nodig zijn, wanneer het kwik weer flirt met de 30 graden. Op het podium jagen zaterdag onder meer Limp Bizkit, Anne-Marie en Angèle de temperatuur de hoogte in. Of wordt het “Finse” gelegenheidsduo Tarkastaja (is het Clouseau?) de uitblinker op de affiche? Zondag is het dan weer de beurt aan Macklemore, invallers Balthazar en The Killers.