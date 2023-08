Boygenius: supervrouw tot de derde macht (en blote borsten) op Pukkelpop

Haha: de intro van Boygenius was ‘The boys are back in town’ van Thin Lizzy. Grappig. Julien Baker, Phoebe Bridgers en Lucy Dacus, de drie dames die een krachtig triumviraat smeedden voor hun album ‘The Record’, hadden ook enkel bandleden met xx-genen bij.

Met één album is de setlist redelijk voorspelbaar, maar volgens ons had de show mogelijk nog meer impact gehad als ze een aantal nummers hadden omgegooid. Boygenius besloot om met hun stevigste rocktracks te beginnen. Het fantastische $20 bijvoorbeeld. Maar als je dat in het begin doet, staan de knopjes nog niet altijd goed.

En dat was het geval: de band leek ergens in een andere dimensie te spelen, terwijl de samenzang van de drie dan weer vanaf seconde één helemaal juist zat. Dat hoorde je nog meer als ze enkel met z’n drieën zongen, of elk apart. En nog: na dat stevige begin weet je ook dat daarna alle rustige tracks komen. Bloedmooie songs, dat wel en de tent muisstil. Dit is genieten.

Wat een fanbase trouwens! Oké, de T-shirts van Billie waren in de meerderheid op het terrein, maar op de tweede plaats kwamen zeker die van Boygenius. En als bij een boyband, maar dan omgekeerd, gilde die fanbasis bij élk detail de longen aan frut.

© Karel Hemerijckx

Het mooiste en meest verassende zat in de staart. Not strong enough was nog een opgespaarde harde rechtse, de zalf volgde met een prachtig gezongen Ketchum ID (met Baker en Dacus op het trapje, vlak voor het publiek) en een machtige slotsong Salt in the wound waarin alles, echt alles juist zat. En toen... Bridges en Baker scheurden plots hun hemdjes open. Borsten bloot, waarna de twee met elkaar lachend over de grond begonnen te rollebollen. Eh... Die hadden we helemaal niet zien aankomen. Statement! Begin helemaal vergeten.

© Karel Hemerijckx