Memecore, mysterie en een Belgische primeur: dit moet je zien op dag 3 van Pukkelpop

Peuk

Ja: dat stevige trio uit Limburg, maar ook: er zitten songs achter de muur van scheurende gitaren. Luister nog maar eens naar hun tweede langspeler die dit jaar verscheen. Gaat knallen. Opgelet: door de annulatie van Wunderhorse speelt Peuk niet om 12u35, maar iets later om 14u.

14u, Club

Tarkastaja

Oké: hier is een (marketing)trucje in de maak: een beetje geheimzinnig doen rond een duo waarvan niemand weet wie het is (Clouseau?). Benieuwd wie er onder de maskers gaat vandaan komen, en meer eigenlijk niet, want de enige single Fuck ‘em all stelt niet veel voor.

13u, Marquee

Prins S. en de Geit

Sonja heeft last van haar buik, even kotsen in een struik klinkt het in Keiblij in de rij voor de kinderboerderij van dit gestoord Haags trio. Bekijk die foto’s, luister naar die teksten. Wordt lachen.

14u, Dancehall

Osees

Voorheen de Thee Oh Sees en Oh Sees, maar hoe ze ook heten, altijd bereid om een stevige knoert garagerock en aanverwanten in wijde kringen op je neer te doen storten met twee drummers als drijvende kracht.

23u35, Club

Two Shell (en de hele Lift die dag)

Geheimzinnig dj/producerduo uit Londen (ze dragen maskers) die dancetracks maken die niet als een bombardement van droge beats aanvoelen, maar ook gevoel bevatten. Two Shell staat ook in de Lift geprogrammeerd, niet in de dancehall, dat zegt ook al iets. De hele zaterdag is het overigens fijne bands ontdekken in de Lift: heerlijk dromerige synthpop van Nabihah Iqbal, Britse punkhop van joe unknown en de onnavolgbare wegen van Dave Okumu.

22u35, Lift

Bambii

Dj-set in de Booth met grote kans op ook enkel dancehallbeats, verstopt tussen een bos van elektronica weliswaar. Meer moet dat soms niet zijn. We blijven het zeggen: reggae, dub, dancehall mag meer op Pukkelpop.

19u, Booth

Gameboyz II Men & ISE

In de E-Rena draait alles om gaming, e-sports en new media, maar er zijn ook fysieke optredens te zien. Gameboyz II Men, met Micha Volders van Vermin Twins en Meteor Music aan boord, halen blieps en beeps uit hun gameboys. En ISE, de jonge Breese, zingt er live én in Roblox: een primeur voor een Belgisch festival.

17u50 en 19u, E-rena

Bicep

Bleef plakken in heel wat kopjes met hun single Glue en bewijst ook op hun langspelers dat elektronica kan doorspekt zijn met melancholie. Een beetje droevig én euforisch dansen, tel je winst maar uit. Al is het wel zonde dat Bicep gelijk geprogrammeerd staat met 2Many Dj’s en Chase & Status.

0u45, Dancehall

Broodje Beleg

‘Maar nee Samson! Het is ketamine!’ Zin in een portie memecore? Dan moet je in de Buzz zijn (de bus aan DWNTWN). Broodje Beleg draait er memecoreplaatjes. Stappen die dag ook in de bus aan halte Kiewit: Milo Meskens en Hard & Fast by Waltur.

Buzz (check uren aan de bus)

Amyl & The Sniffers

Nog eentje extra? Ja, want die van Tarkastaja telt misschien niet echt. Amyl & The Sniffers dus: hyperaanstekelijke punkpop, daar val je zomaar even twee kilo van af. Zo hoef je geen spijt te hebben om nog een extra hamburger te bestellen.

19u35, Club