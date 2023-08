Vrouw ontdekt dat er al maanden een man onder haar huis woont: “Zo eng om een arm uit dat gat te zien komen”

Bij Ashly vielen er plots heel wat puzzelstukjes op hun plaats. “De man leefde waarschijnlijk langer dan drie maanden in onze schuilkelder”, klinkt het. “We hoorden altijd vreemde geluiden, geklop of gefluister, maar we dachten steeds dat het de tv of de wind was. Ook het luik van een ingang tot de kelder werd twee tot drie keer per week losgemaakt. Ik dacht dat onze katten het deden. Maar nu weten we dus dat het een volwassen man was.”

De man (26) die in de schuilkelder zat verscholen, werd eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf voor dezelfde feiten. Welke straf hij nu krijgt, is niet duidelijk.

(lvdw)

