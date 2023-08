Kinrooi

Vrijdagavond is een hoogbejaarde bewoner van het woonzorgcentrum Zorgvlied in Molenbeersel (Kinrooi) in een vijver beland aan de Weertersteenweg. Voor de 88-jarige man kwam alle hulp te laat. “Ik zag een lege rolstoel en de man in het water liggen”, vertelt een getuige.