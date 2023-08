Dit waren de hipste Pukkelpoppers op dag twee: zilver of toch gewoon alle kleuren van de regenboog

De Pukkelpop Boulevard is als een catwalk. Dat hebben heel wat festivalgangers goed begrepen. De ene gaat speciaal shoppen voor de perfecte outfit, de ander graait per toeval een topcombinatie uit de kast. Wij speurden de wei af naar tien toppers.

1. Van manlief

Nyaha (22) uit Alken straalt een en al fashion uit. “Maar ik hou het ook graag comfortabel. Daarom heb ik de Nike-short uit de kast van mijn vriend gepikt. (lacht) Mijn handtas van Coach komt uit de thrift shop.” (tweedehandswinkel, nvdr.)

© Stien Vanbaelen

2. Rocket woman

Ella (19) uit Tongeren steelt de show met haar blitse outfit. Een zilveren top en een knalblauwe hippe cargobroek zijn een topcombinatie voor Pukkelpop, vindt ze. “Als ik naar een festival ga, shop ik op voorhand al mijn outfits.”

© Sven Dillen

3. Nooit genoeg kettingen

De stoerste man op de Pukkelpopwei is ongetwijfeld Gio Alegandro (21). Hij combineert een beige outfit met kettingen. “Waarom ik deze outfit heb gekozen? Dit is gewoon mijn stijl. Ik zou het naast de festivalweide ook dragen.”

© Sven Dillen

4. Opvallen mag

De zilveren broek van Anouk (35) - een hip stuk dat tegenwoordig in heel wat winkelrekken hangt - lag nog in haar kast. “Pukkelpop is het ideale moment om je meest opvallende outfits te showen.”

© Sven Dillen

5. Eclectisch

Je zou het niet zeggen, maar Louise (27) graaide dit blitse hoedje van de Primark en de kleurrijke blouse maar snel snel uit haar kast vanmorgen. “Er is niet echt nagedacht over deze outfit. Mijn stijl is altijd een beetje eclectisch.”

© Sven Dillen

6. Comfortabele fashion

“Het moet comfy zijn, maar ook fashion.” Onder dat motto ging Robin (18) op zoek naar zijn Pukkelpop-outfit. “Dit vestje vond ik bij Urban Outfitters. Het heeft heel veel handige zakken, veel praktischer dan een heuptasje dat de hele tijd in de weg zit. Het past ook bij mijn stijl.”

© Sven Dillen

7. Sjaal of top?

Laura (28) woont in Indonesië. “Mijn kleerkast is dus helemaal Bali”, klinkt het. “Dit topje is eigenlijk een sjaaltje. Ik kocht het in de thrift shop (tweedehandswinkel, nvdr.)en kan het zoals je ziet op heel veel manieren dragen.”

© Sven Dillen

8. Vrede op aarde

Markie (25) houdt van alles en iedereen. Zijn outfit getuigt daarvan. “Ik draag deze regenboogtrui speciaal om vrede en liefde uit te stralen.” We love you too Markie!

© Sven Dillen

9. Alle kleuren van de regenboog

Veronique vrolijkt de boel op in een regenboogjurk met matching handtas. “Normaal ben ik helemaal niet zo kleurrijk gekleed, maar voor Pukkelpop mag dat wel hé.”

© Sven Dillen

10. Streepjesoutfit

We zijn helemaal fan van Sandra (30) haar streepjesoutfit. Het groene heuptasje maakt het helemaal af. “Vind je dat echt?” (lacht) “Dit draag ik ook op een doodgewone dag, hoor. De enige voorwaarde is dat mijn outfit bij mijn rode haren moet passen.”