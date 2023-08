Ilan Van Wilder gaat niet mee met Remco Evenepoel naar de Vuelta: “Ik ben 23 jaar, het is niet de bedoeling om mij uit te persen”

Ilan van Wilder was het afgelopen jaar manusje-van-alles voor Remco Evenepoel: laatste man bergop in de Vuelta, assistgever op La Redoute in Luik-Bastenaken-Luik, wisselkopman in de Giro. Nu kiest hij even voor zichzelf: hij rijdt de Ronde van Duitsland en de Canadese koersen. Niet opnieuw de Vuelta. “Ik ben mentaal niet klaar om mezelf nog eens eenentwintig dagen uit de haak te trekken.”