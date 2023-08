WK ATLETIEK. Eerste dag meteen superdruk voor de Belgen

De openingsdag van het WK atletiek in Boedapest kondigt zich meteen bijzonder druk aan. Zelfs na de afzegging van Nafi Thiam zit het programma voor onze landgenoten nog altijd eivol. Het is vooral uitkijken naar Noor Vidts in de zevenkamp, en het is meteen ook zij die morgen de spits af bijt. Ook zeker in de gaten te houden: de Mixed Relays. Als de Belgen in de voormiddag de finale overleven, moeten ze ’s avonds meteen aan de bak voor hun finale.