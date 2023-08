Jada Lynch leidt jonge Cats naar zege tegen Israël op EK U16

Jada Lynch in actie tegen Kroatië — © Anadolu Agency via Getty Images

De jonge Cats startten sterk en hadden aan de rust zeven punten meer gescoord dan hun tegenstander (47-40). In het derde en vierde kwart hielden beide landen nagenoeg gelijke tred. Net als tegen Slovenië en Spanje was Jada Lynch met 23 punten en 13 rebounds de uitblinker bij de Cats, maar ook Annie Kibedi (13 punten, 11 rebounds) en Laura Vilcinskas (8 punten, 16 rebounds) deden hun duit in het zakje.

Vorige week vrijdag openden de U16 Cats in poule D met een zege tegen Griekenland, waarna verloren werd van Slovenië en Spanje. Daardoor eindigden de Belgische meisjes derde in hun poule met vier punten uit drie wedstrijden. In de kwartfinales was Kroatië vervolgens ook te sterk. In hun eerste klassementswedstrijd ging Turkije wel voor de bijl. In de derde en laatste klassementswedstrijd voor de plaatsen negen en tien zaterdag (17u) is de winnaar van het duel tussen Letland en Slovenië de tegenstander.