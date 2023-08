Yellow Tigers moeten bevestigen tegen Slovenië: “Momentjes van concentratieverlies vermijden”

Yellow Tigers op het EK Groep A (in Gent) Hongarije - België 0-3 19 augustus (20u): Slovenië - België 21 augustus (20u): België - Oekraïne 22 augustus (20u): België - Polen 24 augustus (20u): Servië - België * De eerste vier plaatsen zich voor de achtste finales. Poule A kruist met groep C. Daarin bevinden zich Turkije, Duitsland, Zweden, Griekenland, Tsjechië en Azerbeidzjan.

Volleybalminnend België had tijdens de openingsmatch alvast verheugd vastgesteld dat Britt Herbots – goed voor zestien punten - niet meer gehinderd wordt door een blessure aan de buikspieren. In de aanloop naar het EK had de Limburgse daardoor voorzichtigheidshalve weinig tussen de lijnen gestaan. “Ik hoop dat we nog groeien in het toernooi”, aldus Herbots, “te beginnen met Slovenië.”

Coach Kris Vansnick was tevreden, maar had ook enkele werkpuntjes genoteerd. “Onze opslag moet nog efficiënter, want we zullen op verschillende manieren punten moeten scoren om Slovenië te verslaan. Aanvallend zijn er ook nog enkele werkpunten.”

Ook spelverdeelster Jutta Van de Vyver wist wat nog beter kon. “We moeten momentjes van concentratieverlies vermijden. We gaan alleen maar betere tegenstanders ontmoeten. En dat zijn ploegen waartegen we ons dat niet kunnen permitteren.”