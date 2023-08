Vrijdagavond is opnieuw een stroompanne ontstaan in Dilsen-Stokkem, waardoor heel wat inwoners zonder elektriciteit kwamen te zitten. Donderdagmiddag was er ook al een panne.

Rond 20 uur viel de stroom uit in onder meer verschillende straten in Lanklaar. In tegenstelling tot donderdag ging het niet om een kabelbreuk, maar een storing in een elektriciteitskabel. Rond 20.50 uur liet Fluvius weten dat het euvel was opgelost.