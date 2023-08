Dikke pech voor Isaura Maenhaut en Anouk: door gebrek aan wind grijpt Belgisch duo net naast medaille op WK zeilen

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zijn in het Nederlandse Scheveningen op de vierde plaats geëindigd in het wereldkampioenschap 49er FX. Meer zat er niet meer in omdat de Medal Race vrijdag wegens een gebrek aan wind afgelast werd. Een gemiste kans voor Maenhaut en Geurts.

Het Belgische zeilduo eindigde met 99 punten. De Zweden Vilma Bobeck en Rebecca Netzler kaapten met 48 punten het goud weg. Zilver en brons gingen naar de Nederlanders Odile van Aanholt en Annette Duetz (84 ptn ) en de Australiërs Olivia Price en Evie Haseldine (88). Na een vijfde plaats op het olympisch testevent in Marseille vorige maand is deze vierde plek op het WK een bevestiging van de enorme stappen die Isaura Maenhaut en Anouk Geurts hebben gezet. Zij lijken een outsider voor de medailles te zullen worden in Parijs.

Emma Plasschaert, leider in de ILCA 6, kon vrijdag evenmin het water op. De laatste twee regatta’s in de Gold Fleet werden naar zaterdag verplaatst, de Medal Race naar zondag. Ook William De Smet moet zaterdag trachten zijn zeventiende plaats in de ILCA 7 - en vooral het bijbehorende olympische ticket - vast te houden.