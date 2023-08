Dit is het nieuwe eten op Pukkelpop, maar is het echt de moeite om je kebab te laten draaien met je fiets?

1. De wereld in een bowl

In de blauwe foodtruck Plan An (van Zutendaalse makelij) scoor je Pinterest-waardige bowls: de een nog kleurrijker dan de ander, allemaal voor vier bonnetjes per portie. In het aanbod: de Greece bowl en Eastern bowl bijvoorbeeld. Die laatste is een maaltijd met zoete aardappel, couscous, rode ui, komkommer, rozijnen, ijsbergsla en muntyoghurt. Zelfs bestellen we eerst de Mexican bowl en hebben we de keuze tussen rijst en zoete aardappel, met chili con carne, gemalen kaas, zure room, jalapenos en enkele nachos. Écht lekker en ook ideaal qua portie: wij houden van de combinatie met zoete aardappel. We proeven ook de Texas bowl met rijst (zoete aardappel kan ook), pulled pork, koolsalade, barbecuesaus en ijsbergsla. Ideaal voor wie sappig vlees wil combineren met sidedishes.

Prijs: 4 bonnetjes voor een bowl (14 euro)

© Karel Hemerijckx

Texas bowl — © Karel Hemerijckx

2. Bikebab of knollenbab

Vorig jaar stond het Gentse team van RØK op Food Wood met sappige burgers, dit jaar doen ze de festivalgangers watertanden met overheerlijke kebab. Uitbater Arthur maakt elke zondag van de maand kebab in zijn restaurant in Hal 16, gelegen op Dok Noord in Gent. “Ik ben mij vorig jaar in de Turkse specialiteit gaan verdiepen, nadat ik op reis ging naar Istanbul om te leren hoe de beste kebab ter wereld wordt gemaakt”, legt de Gentenaar uit. “Daar pikte ik het idee op om iets te doen met een horizontale rol. We werken trouwens zo weinig mogelijk machinaal: we maken alles op hout en kolen. Om de kebabrol te doen draaien moet er iemand op de fiets springen. We serveren trouwens ook knollenbab: kebab van knolselder.”

Prijs: 4,5 bonnetje voor een bikebab of knollenbab (15,75 euro)

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

3. Kip aan ‘t spit

De vidé van tante Maria en de “beregoeie ballekes” met puree van nonk Jean vielen vorig jaar al in de smaak bij menig Pukkelpopper. Dit jaar breidt de vertrouwde Vlaamse keuken van ‘Bij ons Ma’ nog verder uit met verse kip aan ‘t spit. De kippenbilletjes worden geserveerd met een goeie kwak mayonaise, appelmoes, patatjes en een toefje sla. Prijs-kwaliteitgewijs is de kip aan ’t spit - waarvoor je 4 bonnetjes (14 euro) betaalt - een van de grote winnaars. Wie zijn buikje graag héél rond eet voor een schappelijke prijs, is hier aan het juiste adres. Ook nieuw in het aanbod: Brusselse wafels met slagroom en aardbeien.

Prijs: 4 bonnetjes (14 euro) voor kip aan ’t spit, 2 bonnetjes (7 euro) voor een Brusselse wafel

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

4. Het beste uit Korea

Wie dol is op de Aziatische - en meer bepaald de Koreaanse - keuken, mag deze nieuwe foodtruck niet overslaan. De standhouders zeggen ons dat de Busan bowl, ‘korean fried chicken bucket’, het vlotst over de toonbank vliegt, maar prijzen de Seoul special, ‘korean fried chicken met rijst en kimchi’, nog net een tikkeltje meer aan. Kimchi - een Koreaanse versie van zuurkool - smaakt een beetje zurig en enigszins pikant. “Wie graag nieuwe smaken ontdekt, moet zich echt aan dit bordje wagen”, haalt het meisje dat ons bedient ons over. Voor wie het nog een graadje warmer en zweteriger mag: kom van dit bordje smullen.

Prijs: 4 bonnetjes (14 euro) voor de Busan bowl, 5 bonnetjes (17,5 euro) voor de Seoul special

Seoul special en Busan bowl — © Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

5. Pasta bolognese

Verse pasta smaakt altijd, weten ze bij de foodtrucks van Cor e Leone. Naast hun welbekende broodjes porchetta - traag gegaard buikspek met zuiderse kruiden en salade - en arrosticini’s - de in Limburg zo bekende lamsspiesjes - serveren ze dit jaar ook vers gemaakte pasta’s. Wie een beetje geluk heeft, wordt hier zelfs bediend door acteur (en hunk) Gert Winckelmans, die “zijn vrienden van Cor e Leone een handje komt helpen” met het zware werk. Wij bestellen de pasta met bolognesesaus die, zo horen we, urenlang heeft geprutteld op het vuur. Pluspunten voor de vele groentjes in de saus: een oerdegelijke maaltijd.

Prijs: 4 bonnetjes (14 euro) voor pasta

© Karel Hemerijckx