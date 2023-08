Uit het oog, niet uit het hart: in ‘Made in Belgium’ videobelt onze man/vrouw met iemand die het Belgisch voetbal verliet. Vandaag: Brecht Dejaegere (32), actief in de MLS bij Charlotte FC. Over zijn wedstrijd(en) tegen Messi, waarom hij Home Alone zit en hoe het komt dat geen competitie zwaarder is: “Messi zei me dat hij Frankrijk een drama vond.”