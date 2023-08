Patrick Pflücke moet volgende aanwinst KV Mechelen worden, Duitse flankaanvaller ondergaat maandag medische testen

Patrick Pflücke (26) is een voormalig Duits jeugdinternational, die uitgespeeld kan worden als winger of in steun van een diepe spits. De pocketaanvaller was vorig seizoen goed voor zes competitiegoals bij Servette, waar hij nog tot het einde van het seizoen onder contract ligt.

De Zwitsers schakelden onlangs Racing Genk nog uit in de voorronde van de Champions League. Pflücke bleef zowel in de heen- en terugwedstrijd op de bank.

Maandag staan de medische testen voor de Duitser gepland in Mechelen. Verlopen die volgens plan, dan ligt er voor Pflücke een contract voor drie seizoenen klaar. Na Lion Lauberbach zou Pflücke zo de tweede Duitse Stürmer worden voor de ploeg van Steven Defour.