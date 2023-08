Dany Verstraeten neemt afscheid van VTM NIEUWS: “Het is nu tijd voor mijn vrienden en familie”

Eigenlijk mocht Verstraeten drie jaar geleden al afzwaaien, maar hij koos er toen zelf voor om nog even door te gaan. Hij verzorgde sinds 2021 nog de zondagmiddagjournaals, maar nu vindt hij het mooi geweest. “Ik kan nu wat meer tijd vrijmaken voor mijn gezin en mijn vrienden”, laat hij weten in een reactie. “Wanneer ik straks bij de redactie vertrek, doe ik dat met een gerust gemoed. Ik ben enerzijds tevreden over alles wat ik meer dan drie decennia lang heb kunnen doen en anderzijds is er de zekerheid dat de toekomst van VTM NIEUWS in goede handen blijft, met de talentvolle collega’s die er aan de slag zijn.”

Verstraeten begon zijn carrière in 1979, op de verkeersredactie van de VRT. In 1988 maakte hij de overstap naar VTM en presenteerde op 1 februari 1989 de allereerste nieuwsuitzending daar, samen met Nadine De Sloovere. Sindsdien bleef hij trouw op post. Zijn laatste uitzending zal hij in het najaar presenteren, maar de precieze datum werd nog niet meegegeven.