Gespot op Pukkelpop, de racerbril is niet langer alleen maar voor Johnny’s: “Ideaal om mee te raven”

De racerbril is in op Pukkelpop. — © Stien Vanbaelen

De racerbril is niet langer het accessoire bij uitstek voor Johnny’s. En ook niet voor skiërs of fietsers. Wij spotte menig festivalganger met het blitse sportaccessoire. “Ik draag ‘m voor de goede UV… en om te raven”, klinkt het op de Pukkelpopwei.

De accessoiretrend van het moment: sportieve brillen. In een mum van tijd werd de racerbril een high fashion must-have. Zelfs Balenciaga, Louis Vuitton, Prada en Versace brachten verschillende exemplaren uit. Maar je kan ook cool zijn met een goedkopere variant. Het bewijs: de festivalgangers op de Pukkelpopweide.

“Ik kocht de mijne in een thrift shop (tweedehandswinkel, nvdr.) in Berlijn, lekker goedkoop”, zegt Jade (18). “Ik draag ‘m de hele zomer lang, het is echt mijn lievelingsaccessoire.”

Jade (18) kocht haar bril tweedehands. — © Stien Vanbaelen

En ook Romy (34) is helemaal weg van haar bril. “Gescoord bij Zara”, zegt ze. “Een van mijn betere aankopen. Met zo’n racerbril maak je een statement, het straalt echt attitude uit.”

Romy (34) maakt een statement met haar racerbril. — © Stien Vanbaelen

Ward (27) en Emiel (25) kochten hun exemplaar via Ali Express. “We zijn wel fan van Chinese specialiteiten”, lachten de vrienden.

Ward (27) en Emiel (25) met hun Chinese specialiteit. — © Stien Vanbaelen

En ook bij het oudere publiek is de racerbril populair. Ann en Miel (40): “Wij hebben pubers in huis, dus er liggen wil tien van die brillen rond te slingeren. Voor ons Pukkelpop-weekend lenen we ze even uit.”

Ann en Miel lenen de sportbrillen van hun kids. — © Stien Vanbaelen

Maar niet iedereen is op de hoogte van het fashion-gehalte van deze racerbril. “Ah, is dat een trend?”, aldus Jasper (24). “Ik kocht de mijne vorig jaar in Frankrijk. Ik draag ‘m voor de goede UV… en om goed te raven natuurlijk.” (lacht)

Jasper (24) draagt zijn bril voor de goede UV en om te raven. — © Stien Vanbaelen

Tweeling Sam en Jurre (15) haalden de inspiratie voor hun aankoop bij content creator Average Rob. — © Stien Vanbaelen

© Stien Vanbaelen