Negen dagen na afloop van dopingschorsing wint Italiaan Gazzoli meteen in Arctic Race of Norway: “Ik ben terug”

De Italiaan Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan) heeft vrijdag de tweede etappe gewonnen van de Arctic Race of Norway, een vierdaagse rittenkoers voor de Pro Series. Opmerkelijk, want Gazzoli is nog maar negen dagen terug renner na een dopingschorsing.

Gazzoli werd een jaar geleden geschorst wegens een “niet-intentionele” inbreuk op de dopingregels. Het ging om het gebruik van een niet-toegestane neusspray. Negen dagen terug liep die schorsing van een jaar af, en verwelkomde Astana Qazaqstan de Italiaan terug, zij het dan in zijn opleidingsploeg.

Vrijdag schreeuwde de 24-jarige Gazzoli al die ellende van zich af nadat hij op een lastige aankomst aan het einde van de tweede etappe de rest van het peloton van zich af had gesprint en zo zijn eerste profzege had geboekt. “Ik ben terug”, grijnsde Gazzoli na afloop. “Voor jullie is dit misschien een verrassing. Maar ik heb hier een jaar lang hard voor gewerkt. Ik had honger. Ik stond zo te trappelen om terug te kunnen keren.”

Astana Qazaqstan scoorde een een-tweetje dankzij de tweede plek van de Italiaan Christian Scaroni. Milan Fretin (Flanders-Baloise) werd vijfde, zijn ploegmaat Elias Maris zevende, en nog een ploegmaat, Vincent Van Hemelen, verstevigde zijn bergtrui. De amper negentienjarige Noah Hobbs van het opleidingsteam van Groupama-FDJ is de nieuwe leider in de Arctic Race of Norway, die nog tot en met zondag duurt.