Nessa Barrett brengt op Pukkelpop Californische clichés in een treurige karaokeshow

Geen kritiek op de persoon Nessa Barrett: de Amerikaanse heeft een jeugd achter de rug die je op z’n minst zwaar kan noemen. Al die diagnoses, opnames en demonen geven geen echter vrijkaart om deze prestatie als optreden te verkopen. Enkel de drummer leek heel de tijd live te spelen: Barrett zelf kon steeds terugvallen op haar meelopende bandje, en haar gitarist slaagde erin om wijdbeens een akoestische gitaarsound uit z’n elektrisch exemplaar te wringen.

Geheel volgens de regels van het medium werd de 21-jarige Tiktokster begroet door een muur van smartphones. De vele Billie Elish-fans konden de fluisterzang wel appreciëren, afgaande op de vele gepassioneerde meelippers die in beeld werden gebracht op de schermen. Wij hoorden helaas nooit meer dan een Lana Del Rey met een doffe filter. “Tired of California”: het zal wel zijn eenmaal het zoveelste cliché afgehaspeld werd over American Jesus en Heartbreak.

© Koen Bauters

Lag het energieniveau tijdens de meeste nummers sowieso al lager dan de gemiddelde Limburgse mijnschacht, dan sloeg de Amerikaanse erin om het merendeel van haar show gehurkt of zittend op een stoel te brengen. Zelfs het uptempo Madhouse en Deadmatch bracht ze onderkoeld in een snikhete tent.

Het mooiste en helaas enige memorabele moment was toen Barrett zichtbaar moeite had om een uitgestreken gezicht te behouden na het luidkeels meegezongen Die First. Meer dan een glimp achter het smartphoneschermgezicht kregen we helaas niet.