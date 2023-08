Al vijf maanden staat de Lotus in een gesloten glazen box in het museum Autoworld. “Hoe kan er dan een snelheidsovertreding mee gemaakt zijn?”, vraagt eigenaar Ivo Hendrikx zich af. — © Chris Nelis/RR

Genk/Brussel/Puurs-Sint-Amands

Genkenaar en Bondfanaat Ivo Hendrikx kreeg onlangs een boete voor een snelheidsovertreding die hij gemaakt zou hebben in Puurs met zijn Lotus, een replica uit de Bondfilm ‘For Your Eyes Only’. “Maar de wagen staat al vijf maanden in een glazen box in het museum Autoworld”, lacht Ivo.