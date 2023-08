Spaans kampioen Lazkano wint bergop in Ronde van Burgos, Roglic blijft leider

Spaans kampioen Oier Lazkano (Movistar) heeft de vierde rit in de Ronde van Burgos in zijn achterzak gestoken. Lazkano was de sterkste van een kopgroep bergop naar Acebel-Vizcarra. Hij bleef in de bochtige finale nipt Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) voor. Primoz Roglic kwam niet in de problemen en blijft met nog één rit te gaan leider.

De 157 kilometer lange vierde etappe tussen Santa Gadea del Cid en Pradoluengo werd gedomineerd door een sterke vlucht van acht renners, met daarbij onder meer de Australiër Jay Vine, Spaans kampioen Oier Lazkano en de Colombiaan Santiago Buitrago. Vine betekende een gevaar voor het klassement van leider Primoz Roglic, en dus leidde Jumbo-Visma de achtervolging in het peloton.

Roglic en co slaagden er zo in de achterstand beperkt te houden, maar de acht terug bijhalen hoefde daags voor de koninginnenrit niet. Voorin sprintte seizoensrevelatie Lazkano bovenop de slothelling naar de overwinning, voor Buitrago en de Spanjaard Raul Garcia Pierna. In het peloton, dat eindigde op een minuut achterstand, stelde Roglic zijn leidersplaats veilig.

De 45e Ronde van Burgos eindigt zaterdag met de etappe naar de top van de Lagunas de Neila, een beklimming van zeven kilometer. Roglic begint daaraan met respectievelijk 33 en 38 seconden voorsprong op zijn eerste achtervolgers, de Rus Aleksandr Vlasov en de Brit Adam Yates.

Oier Lazkano kent u misschien nog van zijn ijzersterke Dwars door Vlaanderen, waarin hij tweede werd na Christophe Laporte. In mei won hij een rit en pakte hij de eindwinst in de Boucles de la Mayenne, een maand later kroonde de 23-jarige Movistar-renner zich tot Spaans kampioen.