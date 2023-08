De Peltse kajakkers maken zich op voor hun belangrijkste week van het jaar. In Duisburg staan niet alleen de wereldtitels op het spel, maar vooral ook de olympische kwalificatie voor Parijs 2024. “Duisburg is een beetje thuis, want dichterbij komt het WK niet”, zegt Hermien Peters, die maar net terug op niveau is een lang herstel van long covid.