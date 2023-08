Pat Krimson maakt comeback met Leopold 3 in ‘Tien Om Te Zien’: “Alsof de tijd is blijven stilstaan”

In de nineties scoorde Leopold 3 met hits als Volle Maan, Zomernacht en Vergeet-Mij-Nietje. Op vrijdag 18 augustus gaan ze op nostalgietrip in Tien Om Te Zien. “De opnames zijn al achter de rug en het was een fantastische ervaring”, vertelt Pat Krimson. “Weet je wat maf was? We hoorden dat deuntje van Tien Om Te Zien en terwijl Anne De Baetzelier en Willy Sommers ons aankondigden, keken we naar mekaar en dachten we alle drie hetzelfde: ‘Alsof de tijd is blijven stilstaan, alsof die voorbije dertig jaar er nooit geweest zijn.’ Het voelde als thuiskomen want in 1993 hebben we maar liefst 52 keer in Tien Om Te Zien gezeten, in álle afleveringen van dat jaar dus. Omdat we drie grote hits hadden gescoord, natuurlijk. Maar hoe mooi deze reünie ook was, dit is niet het begin van een grote comeback. Ik zeg niet dat we niets meer gaan doen, een los optreden hier of daar zou misschien nog tot de mogelijkheden behoren, maar onze agenda’s laten het niet toe om er meer uit te halen.”

Leopold 3 in de jaren negentig. — © VTM

‘Tien Om Te Zien’, VTM, vrijdag 18 augustus, 20.30 uur