VOORBESCHOUWING VUELTA 2023. Loodzware editie, Evenepoel versus Jumbo-Visma en ingangsexamen voor jonge Belgen

Vuelta 2023 in het kort Wat? 78ste editie van de Ronde van Spanje Wanneer? Van zaterdag 26 augustus tot en met zondag 17 september. De openingsetappe in Barcelona wordt in de vooravond gereden, net als de afsluitende etappe met aankomst in Madrid. De overige ritten starten rond de middag, de aankomst wordt telkens omstreeks 17u30 verwacht. Waar? De Vuelta speelt zich uiteraard grotendeels op Spaans grondgebied af maar er zijn ritaankomsten - en niet de minsten - in Andorra (Arinsal) en Frankrijk (Tourmalet). Hoe? De renners leggen via 21 etappes 3153 kilometer af met maar liefst negen aankomsten aan het einde van een beklimming. Er wordt gestart met een ploegentijdrit in Barcelona, er staat slechts één individuele tijdrit op het programma. Finishen doen de overblijvers in Madrid. Waar kan ik het volgen? De VRT zorgt dagelijks voor rechtstreekse beelden. Ook Eurosport zorgt voor live verslaggeving.

Het parcours en haar scherprechters? Bergen zat, slechts één individuele tijdrit

Tja, waar moeten we beginnen. Dit is geen Tour voor complete renners, dit is een Tour voor berggeiten. Negen aankomsten bergop hebben we geteld en dan kan het best zijn dat we er nog eentje over het hoofd hebben gezien. Etappe drie kan al voor afscheiding zorgen wanneer het peloton naar bergstaat Andorra trekt. Voor veel renners is Andorra intussen gepromoveerd tot vaste verblijfplaats en ook Remco Evenepoel bracht zijn laatste dagen voor deze Vuelta door. Maar echt serieus wordt het vanaf etappe 13 wanneer de karavaan de grens met Frankrijk oversteekt voor een etappe met aankomst op de mytische Tourmalet, voorafgegaan door de Aubisque. Zwaarder kan een Pyreneeënmenu bezwaarlijk zijn. En toch zal de echte beslissing vermoedelijk pas vallen bij etappes 17 en 18 met aankomsten bovenop de Angliru en daags nadien Cruz de Linares. Vooral de Angliru is een monsterlijke klim waar met minuten gegooid kan worden.

Helaas voor wereldkampioen Remco Evenepoel staat er maar één individuele tijdrit op het programma. Een overwegend vlakke dan nog, nauwelijks 26 kilometer lang. Al past deze tijdrit beter bij de mogelijkheden van Remco Evenepoel dan bij die van Jonas Vingegaard.

Deze data moet u vrijhouden Zaterdag 26 augustus: we zien het te weinig maar het blijft een mooie discipline. De Vuelta start ook dit jaar met een ploegentijdrit, weliswaar eentje van slechts veertien kilometer. De tijdsverschillen zullen klein zijn en dat garandeert een spannende afloop. Maandag 28 augustus: amper twee dagen ver en al een eerste test voor de klimmers. De etappe eindigt in skioord Arinsal met voordien al de beklimming van de Ordino, twee cols van eerste categorie. Dinsdag 5 september: een individuele tijdrit van 26 kilometer met start en aankomst in Valladollid, daar moet Remco Evenepoel het mee doen. Tijd winnen ligt voor de hand maar hoeveel? Vrijdag 8 september: wie voor een aanval van ver wil kiezen, vindt hier het geschikte terrein. Het peloton trekt naar Frankrijk voor uit de Tour gekende beklimmingen als de Aubisque en de Tourmalet waar ook de finishlijn getrokken is. Woensdag 13 september: een bergrit van slechts 124 kilometer met twee beklimmingen van eerste categorie alvorens te eindigen op de mottig steile Angliru. Donderdag 14 september: minder bekend dan de Angliru en net dat tikkeltje minder lastig maar ook klimmen naar Cruz de Linares is geen pretje. Wie daags voordien een tikje uitdeelde, kan hier de genadeslag toedienen.

Evenepoel versus Jumbo-Visma maar vergeet de outsiders niet

Remco Evenepoel won vorig jaar soeverein de Vuelta. Of hem dat dit jaar zal lukken, is een ander paar mouwen. Primoz Roglic kende een perfecte voorbereiding en heeft Jonas Vingegaard aan zijn zijde, de winnaar van de Tour die ook graag de Vuelta zou willen winnen. Kan Evenepoel dit Jumbo-Visma aan? En er zijn nog kapers op de kust. Het nummer twee van vorig jaar Enric Mas viel uit in de eerste etappe van de Tour en komt dus uitgerust naar de start van de Vuelta. Idem voor Richard Carapaz. Geraint Thomas reed de Tour niet en staat dus ook met redelijk frisse benen aan de start, net als Aleksander Vlasov. En dan is er nog Team UAE Emirates dat niet Tadej Pogacar maar wel Juan Ayuso, Jay Vine en Joao Almeida richting Spanje stuurt. Samengevat: de concurrentie weegt een pak zwaarder dan vorig jaar en is bovendiel véél beter voorbereid.

En wat kunnen de andere Belgen?

Van Remco Evenepoel verwachten we dat hij zal meespelen voor de eindzege maar hij is uiteraard niet de enige landgenoot naar wie we uitkijken. In de schaarse spurtkansen die er zullen komen, is het uitkijken naar Gerben Thijssen. Maar deze Vuelta staat vooral in het teken van de jonge Belgen die hun debuut maken in een grote ronde. Cian Uijtdebroeks liet al mooie dingen zien dit seizoen, al heeft hij natuurlijk wel een kopman aan de start staan met Aleksander Vlasov. Bij Lotto-Dstny willen ze zien hoever Lennert van Eetvelt en Sylvain Moniquet kunnen geraken, al vermoeden we dat zij vooral ritwinst ambiëren. En wat kan Thomas De Gendt nog op zijn oude dag. Steff Cras zag een uitstekende Tourstart in het water vallen door een onvoorzichtige toeschouwer maar krijgt een herkansing in deze Vuelta. Om maar te zeggen dat deze Vuelta vanuit Belgisch perspectief een beetje meer is dan alleen maar Remco Evenepoel.

Cian Uijtdebroeks. — © AFP

Hoe was het vorig jaar?

Tamelijk eenvoudig. Remco Evenepoel nam de rode leiderstrui in ontvangst aan het eind van etappe zes en zou die trui nooit nog afstaan. Daarvoor was onze landgenoot gewoon te sterk en de concurrentie te zwak. Een valpartij halfweg de Vuelta zorgde nog even voor paniek bij Evenepoel maar in de daaropvolgende bergritten kon hij de schade beperken. En toen op zijn beurt Primoz Roglic aan het eind van etappe zestien ten val kwam en ’s anderendaags niet meer startte, was de strijd helemaal gestreden. Enric Mas was al lang blij dat hij met Evenepoel mee op het podium mocht, de amper 19-jarige Juan Ayuso kon nauwelijks geloven dat hij op de derde plek in Madrid arriveerde. Iedereen tevreden en vooral dan in eerste instantie Remco Evenepoel die lichtjaren na Johan De Muynck eindelijk nog eens voor een Belgische zege in een grote ronde kon zorgen.

De eindstand in 2022:

1. Remco Evenepoel

2. Enric Mas (Spa) op 2’02”

3. Juan Ayuso (Spa) op 4’57”

4. Miguel Angel Lopez (Col) op 5’56”

5. Joao Almeida (Por) op 7’24”

6. Thymen Arensman (Ned) op 7’45”

7. Carlos Rodriguez (Spa) op 7’57”

8. Ben O’Connor (Aus) op 10’30”

9. Rigoberto Uran (Col) op 11’04”

10. Jay Vine (Aus) op 12’01”