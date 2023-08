Froukje vult het podium op Pukkelpop: wij krijgen instant een nachtclubvibe én kippenvel

Haar studentenkamerdecor had de Nederlandse popmuzikante deze keer thuis gelaten, maar geen kat die dat miste, want Froukje vúlde dat podium. Met haar frêle gestalte, haar eeuwige glimlach om de lippen, en haar vaste muzikanten.

Haar doorbraakhit Groter dan ik mikte meteen op onze dansbenen. Het was Froukje ten voeten uit: vrolijk dansen op stevige popbeats, terwijl we lyrics meezongen over de klimaatopwarming: ‘De wereld staat in de fik / en ik zou het willen blussen / maar het vuur is groter dan ik.’ Die maatschappijkritische en diepzinnige teksten zou je zelfs haar handelsmerk kunnen noemen. Zie ook Heb ik dat gezegd, een song over het masker dat we allemaal weleens ophouden wanneer het niet goed gaat. Het gaat slecht, zong de aardig volgelopen wei voor de main stage mee - en dat mocht ook eens gezegd worden, verdorie.

Maar we dwalen af.

© Koen Bauters

Want Froukje kondigde een ‘romantisch kwartiertje’ aan, en kreeg de wei prompt stil met de prachtsong Licht en donker. Die begon als een klassieke pianoballad en bloeide open tot een midtempo popsong, waarin een vrolijke gitaar de zomerse vibes aanwakkerde. Ondertussen stonden we te zweten in de blakende zon en trok Froukje haar azuurblauwe hemd uit. Kwetsbaar, gehuld in enkel een sporttopje en haar baggy korte broek, bracht ze Een man die nooit meer huilt. Een song waar het gevaar van afdroop – luister maar eens goed naar de tekst over een creep die ‘opduikt in smalle straten’ en ‘wil ruiken aan je haar’. Kippenvel.

Dat kippenvel wilde maar niet weggaan, toen Froukje daarna zware synths en elektrobeats over de wei liet denderen, de gekleurde neonlampen achter haar oplichtten en de videobeelden onweer toonden. De nachtclubvibe was compleet, terwijl haar band in Nooit meer spijt het tempo verder opdreef. Die heerlijk funky gitaar in Niets tussen hadden we best vaker willen horen tijdens dit concert. Want dansen wilden we! En de wei ook.

‘Nog eentje?’, vroeg Froukje. Waarop ze inzette: ‘Ik wil –.’

‘Dansen!’ antwoordde de menigte.

Zo geschiedde.

© Koen Bauters