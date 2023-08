Complot ontmaskerd: “Eerste bewijs dat Rusland terroristische aanslagen probeerde te organiseren in Polen”

Begin dit jaar verschenen er cryptische vacatures online, meer bepaald op Russischtalige Telegram-kanalen die vooral bezocht werden door vluchtelingen uit Oost-Oekraïne die zich in Polen hadden gevestigd. Het ging om kleine taakjes zoals flyers ophangen en het loon was erg mager, maar voor sommigen was de belofte van snel geld toch te mooi om te laten liggen.

Maar al snel kwam het addertje vanonder het gras tevoorschijn: de jobs bestonden uit het verspreiden van Russische propaganda, in naam van een anonieme werkgever. En voor diegenen die de opdrachten toch wilden voltooien, nam het werk later een nog meer onheilspellende wending.

Treinen

Volgens Poolse onderzoekers kregen de “rekruten” al na enkele weken de taak om Poolse havens te verkennen, camera’s langs spoorwegen te plaatsen en volgapparatuur te verbergen in militair vrachtvervoer. In maart kwamen er weer nieuwe orders: om treinen met wapens naar Oekraïne te laten ontsporen.

Zowel de Poolse autoriteiten als de Amerikaanse inlichtingendiensten menen nu dat de “anonieme werkgever” in feite de Russische militaire inlichtingendienst GRU was en dat de ontmaskerde operatie de ernstigste Russische dreiging op NAVO-grondgebied vormde sinds Moskou begin vorig jaar Oekraïne binnenviel. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op de melding.

“Zeer gevaarlijke drempel overschreden”

Indien gelukt, dan had het plan zowel de wapenleveringen aan Oekraïne kunnen vertragen (zowat 80 procent van de militaire hardware uit het westen wordt geleverd via Polen) als de wrok aanwakkeren tegen de 1,5 miljoen Oekraïners die sinds het begin van de oorlog naar Polen gevlucht zijn. En zelfs als het mislukte, bleef de schade beperkt voor Moskou. Vooral ontheemde Oekraïners zouden in de gevangenis belanden, in plaats van hun eigen spionnen.

“Dit complot heeft een zeer gevaarlijke drempel overschreden”, aldus Stanislaw Zaryn, hoofd van de Poolse veiligheidsdiensten in een interview met The Washington post. “Dit is het eerste teken dat de Russen sabotage en zelfs terroristische aanslagen proberen te organiseren in Polen en op NAVO-grondgebied.”

(Lees verder onder de infografiek)

Bredere dreiging

De speurders hebben sindsdien ook bewijzen gevonden dat Rusland nog andere, dodelijke operaties aan het plannen was. Rekruten zouden de opdracht hebben gekregen om brandstichtingen en zelfs een moord uit te voeren. Wat de doelwitten waren, werd niet bekendgemaakt. “Deze dreiging is geëlimineerd, maar de bredere dreiging blijft wel bestaan”, verklaarde een van de speurders op anonieme basis.

Polen benadrukt wel dat de meeste Oekraïense verdachten uit de oostelijke provincies komen die van oudsher vaker pro-Russisch zijn, maar dat ze meer gemotiveerd leken te zijn door het geld dan door ideologie.