Jong Genk klaar voor trip naar Francs Borains: “Voetjes op de grond houden”

“Dat zijn zeker de jongens waar we voor moeten uitkijken”, waarschuwt Jong Genk-trainer Jelle Coen. “Francs Borains weet de eigen sterktes goed uit te spelen en de zwaktes te camoufleren. Ze zijn op elkaar ingespeeld, goed in de omschakeling en hebben enkele lopende jongens. We mogen ons dus niet blind staren op de overwinning van vorig weekend en moeten de voetjes op de grond houden. Bovendien spelen ze voor het eerst thuis na de promotie. We zullen warm onthaald worden.”

Jong Genk traint zaterdagvoormiddag nog een laatste keer. Pas dan maakt Coen zijn definitieve selectie bekend.

De verwachte selectie: Penders, Chambaere, Van Ingelgom, Arabaci, Cauwel, Manguelle, Al Mazyani, Caicedo, Kongolo, Martens, Claes, Bafdili, Van de Perre, Toma, Rotundo, Karetsas, Adedeji, Nuozzi, Da Costa, Touré, Akpan, Abid, Yayi Mpie, John, Mirisola, Beniangba.