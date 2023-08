Lanaken

In het kasteel d’Aspremont-Lynden in Oud-Rekem is zopas de tentoonstelling ‘Sharing Stories’ geopend waarin enerzijds de boeiende geschiedenis van het Graafschap Reckheim aan bod komt en anderzijds een creatieve dimensie toegevoegd wordt aan de historische context door hedendaagse kunstenaars. De expositie is nog tot eind augustus in de weekends gratis te bewonderen.