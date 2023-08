Standard-CEO Pierre Locht, ondanks het uitblijven van (dure) transfers: “Overtuigd dat we kern voor play-off 1 zullen hebben”

De moeizame start van het seizoen (1 op 9) en het gebrek aan financiële slagkracht op de transfermarkt roepen bij het Standard-publiek vragen op over de plannen van 777 Partners met de Luikse club. In een video-interview op de clubkanalen gaf CEO Pierre Locht een stand van zaken.

25 miljoen euro. Zo veel geld spendeerde 777 Partners het afgelopen anderhalf jaar om Standard er financieel terug bovenop te helpen. Herinner u het tijdelijke transferverbod van in het begin van de voorbereiding dat al na één dag werd opgeheven na een nieuwe kapitaalsinjectie door de Amerikaanse eigenaars. “Op financieel vlak is de club nog steeds herstellende. De situatie is niet meer zo bedreigend als enkele maanden geleden, maar we staan nog niet waar we willen staan”, legt Locht uit in het video-interview.

In tegenstelling tot een club als Westerlo - ook in buitenlandse handen - kreeg Standard van zijn Amerikaanse eigenaars geen zak vol miljoenen mee om te spenderen op de transfermarkt. De club moet op dat vlak zelfbedruipend worden, en dus moeten er eerst spelers worden verkocht. “Het probleem is dat de inkomsten uit transfers op dit moment onvoldoende zijn voor een club als Standard. Daar werken we aan. Maar we gaan niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Dat is niet de richting die we uit willen met de club. We willen de financiële situatie van Standard versterken, niet verzwakken.”

Locht geeft verder nog aan dat de club overtuigd is van de kwaliteiten van de huidige staf en spelerskern, maar dat er wel nog versterking op komst is. “We wisten dat het begin moeilijk ging zijn, maar we zijn overtuigd dat we op het einde van de mercato over genoeg kwaliteit zullen beschikken om onze ambities (Play-off 1, nvdr.) te realiseren.”