Britse kweker smeekt bezoekers om geen naaktfoto’s meer te maken in zijn zonnebloemvelden:“Houd alstublieft je kleren aan!”

Ook andere gasten kunnen meespreken van ongemakkelijke momenten. Zo getuigt een vrouw dat ze met haar zoontje plots een topless vrouw tegenkwamen. “Ze had zijn ogen goed de kost gegeven”, vertelt ze. “Ik ben niet preuts, maar ik had niet verwacht een naakte vrouw te zien terwijl we bloemen aan het plukken waren”, zegt nog een andere vrouw.

(lvdw)

bekijk ook

Kunstliefhebbers verrast door onaangekondigd naakt: “Is dit nu kunst?”

En dan wordt Zoom-meeting plots verstoord door naakte man op de achtergrond: “Ben zo beschaamd”