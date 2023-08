Hoe dit meisje (15) werd begraven, zegt alles over hoe men naar haar keek: “Zo kon ze niet terugkeren uit het graf”

Op een vroegmiddeleeuwse site in het Engelse Conington, gelegen in het graafschap Cambridgeshire, werden tussen 2016 en 2018 de overblijfselen opgegraven van een vijftienjarig meisje. Het was de archeologen meteen opgevallen dat ze niet met haar gezicht naar boven was begraven, zoals de traditie was, maar met het gezicht naar beneden. Daarnaast leek haar positie ook te suggereren dat haar enkels mogelijk aan elkaar vastgebonden waren toen ze ter aarde werd besteld.

De archeologen hebben de overblijfselen nu nader onderzocht en menen ook een verklaring te hebben gevonden voor haar atypische positie. “Met het gezicht naar beneden begraven worden, werd beschouwd als een sociale uitdrukking van anders zijn”, aldus onderzoekers van het Museum of London Archaeology (MOLA). “Het gebeurde met mensen die buiten de samenleving stonden, ofwel diegenen die er anders uitzagen of zich anders gedroegen dan de rest van de gemeenschap. Mensen met een lage sociale status of individuen die een gewelddadige of onverwachte dood hebben geleden.”

“Anders zijn”

Volgens osteologen (botspecialisten) zou het meisje inderdaad een lage sociale status hebben gehad en zijn er vermoedens dat ze erg onverwacht is overleden, aangezien haar beenderen geen tekenen van een langdurige, ernstige ziekte vertoonden. “We zullen waarschijnlijk nooit exact weten hoe deze jonge vrouw werd gezien door haar gemeenschap, maar de manier waarop ze werd begraven, suggereert ons dat ze vrijwel zeker als anders beschouwd werd”, zegt osteoloog Don Walker. “De positie van haar enkels, die vastgebonden leken te zijn, impliceert daarenboven dat de gemeenschap extra maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat ze niet uit het graf kon terugkeren.”

Op basis van koolstofdatering kon onthuld worden dat het meisje stierf tussen 680 en 880 na Christus. Archeologisch werk op de locatie suggereert dat de activiteit in de nederzetting in de 8e of 9e eeuw eindigde.