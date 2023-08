Honderden camera’s in Londen gesaboteerd, net voor uitbreiding van lage-emissiezone

In Londen zijn honderden camera’s gesaboteerd, kort voor de omstreden uitbreiding van de lage-emissiezone. De politie is een onderzoek gestart.

De Britse hoofdstad heeft al sinds 2019 een lage-emissiezone. Voertuigen die te veel schadelijke stoffen uitstoten, moeten per dag 12,5 pond (omgerekend zo’n 14,8 euro) betalen om de zone te mogen binnenrijden. Vrachtwagens en bussen betalen 100 pond (116 euro) per dag. De maatregel wordt afgedwongen met verkeerscamera’s. Op 29 augustus wordt het gebied van de lage-emissiezone flink uitgebreid. Er kwam al veel protest van buurtbewoners, maar tevergeefs.

Vrijdag raakte bekend dat de voorbije maanden meer dan 339 gevallen werden gerapporteerd van camera’s die waren vernield of gestolen, bericht de Britse zender BBC. Het betreft vooral schade aan de kabels en diefstal van camera’s. “Het gaat duidelijk om onaanvaardbare, criminele daden. We hebben een ploeg agenten aangeduid om de verantwoordelijken op te sporen”, luidt het in een persbericht van de Metropolitan Police.

De meeste schade gebeurde aan camera’s in de uitbreidingszone. Die telt intussen zo’n 1.900 camera’s, aldus de BBC. Tegen eind augustus moeten dat er 2.750 zijn. De kostprijs van de uitbreiding bedraagt volgens de Britse zender zo’n 159,5 miljoen pond.