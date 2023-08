Van minder kans op osteoporose tot een hoger metabolisme: waarom krachttraining essentieel is voor je gezondheid

Misschien let jij erop dat je voldoende stappen zet op een dag, neem je de fiets naar het werk, of ga je af en toe eens joggen. Maar doe je ook aan krachttraining? Of denk je daarbij zoals zoveel mensen meteen aan jongere krachtpatsers die willen uitpakken op Instagram of Tiktok? Dan wordt het tijd om je mening bij te stellen. Krachttraining is voor ieder lijf belangrijk en we doen het veel te weinig. Daarom lanceren Helan en het Vlaams Instituut Gezond Leven een campagne om iedereen aan de krachttraining te krijgen. En dat kan verrassend eenvoudig, en zonder materiaal.