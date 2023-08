Ook Pukkelpop kleurt roze: fans van ‘Barbie’-film gaan uit de bol op de Barbie Party

“I’m a Barbie-girl in a Barbie-world” galmt het door een opgesmukte ‘De Lijn’-bus die The Buzz als naam mee kreeg. Het is nog maar één uur ’s middags, en toch wiebelt-ie al stevig door het feestje dat binnen gaande is dankzij onder meer Barbie girl van Aqua en Dance the night van Dua Lipa. De broeierige hitte binnen doet even terugdenken aan de pendeluren uit het middelbaar, maar dan plezanter.

Jill aan de bus. — © Kris Van Exel

Een van de feestgangers is Jill (27), een grote fan van Barbie. “Jill staat synoniem voor roze, dus het was vanmorgen niet moeilijk om iets uit mijn kast te kiezen”, zegt ze, terwijl ze naar haar roze rok wijst. “Toen ik hoorde dat er een Barbie Party was, dacht ik meteen: daar moet ik naartoe. We waren hier net op het einde, en hebben Barbie girl gehoord. Hoe ver mijn fan zijn gaat? Ik zou de hoofdrol kunnen spelen in de film. Nee, Margot Robbie was perfect en heel knap. Als ik ooit een dochtertje krijg, zou ik die wel Roos durven noemen. Een jongen? Dat gaat niet he. Allez, Ken, dan.” (lacht)