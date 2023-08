Sint-Truiden

In Sint-Truiden is een nieuw filmpje opgedoken van een jongere die zich moet excuseren tegenover El Patron. Het doet denken aan de beelden van februari waarin een dertienjarige wordt vernederd en klappen moet incasseren. Het nieuwe feit zou nog maar enkele dagen oud zijn. Hoewel er geen klacht is binnengekomen, onderzoeken politie en parket of het om dezelfde daders gaat.