Pukkelpop verliest Florence, maar daar is niet iedereen rouwig om: “Ze spelen iedereen naar huis”

Florence + The Machine zegt af voor Pukkelpop, Balthazar neemt over . — © Instagram Florenceandthemachine, Balthazarband

Met het afzeggen van Florence + The Machine is Pukkelpop zijn headliner voor zondag kwijt. Vervanger is Balthazar en daar wordt zowel positief als negatief op gereageerd.

Dat de band rond de Britse zangeres Florence Welch op het laatste nippertje afzegt, is een domper van formaat voor de Pukkelpop-organisatie. “Uiteraard is het jammer als je slecht nieuws als dit zó last minute binnenkrijgt”, zegt Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten. “Maar Florence + The Machine heeft afgezegd om gezondheidsredenen en dat moeten we uiteraard respecteren, want gezondheid gaat voor alles.”

© EPA-EFE

Paspoortproblemen

“Gezondheidsredenen” dus, maar wat er precies aan de hand is wordt nergens meegedeeld. Florence + The Machine sloten zondag 13 augustus wel nog het Boardmasters Festival in het Engelse Cornwall af. “De band stelde niet teleur”, lezen we in een online recensie. “Florence Welch zag eruit als een godin uit een romantisch schilderij.” Al was er ook daar iets aan de hand: “Het was een volmaakte show”, gaat de recensie verder. “Maar de oorspronkelijke gitarist en bassist moesten wel worden vervangen. Dit vanwege een noodgeval in het gezin én paspoortproblemen in Roemenië.”

Balthazar op de Lokerse Feesten. — © Maarten De Bouw

Vervanger

Florence stond ook geprogrammeerd bij onze noorderburen op Lowlands, waar ze het met Froukje als vervanger moeten stellen. Wij hebben dus Balthazar. “Vind op zulke korte tijd maar eens een waardige vervanger”, aldus Frederik Luyten van Pukkelpop. “We zijn dan ook blij dat Balthazar zich meteen bereid toonde om ons uit de nood te helpen. De band last een wat langere pauze in en had eigenlijk al een afscheidsoptreden gegeven op de Lokerse Feesten, maar nu wordt Pukkelpop dus hun echte afscheid.”

Maar hoe reageert het publiek daar op? Op de Facebook-pagina van Pukkelpop lezen we reacties van teleurgestelde muziekliefhebbers die speciaal voor Florence + The Machine een Pukkelpop-ticket hadden gekocht. Ze zien in Balthazar geen waardige vervanger. Op de Meet-Up Page – Pukkelpops eigenste TicketSwap – zien we dan ook dat er weer tickets voor zondag worden aangeboden.

© Florence + The Machine

Echte hoofdact

Maar er luidt ook een andere klok: zo maken zich op de Facebook-pagina van Pukkelpop muziekliefhebbers kenbaar die speciaal voor Balthazar naar Kiewit willen komen en dus op zoek zijn naar tickets. “Klopt”, zegt Luyten. “We krijgen veel goeie reacties op deze vervanging.” Zoals van deze overgelukkige dame: “Balthazar is lang niet meer dat kleine Belgische groepje. Als ze in goeden doen zijn, spelen ze iedereen naar huis.”

Dat laatste bleek alvast het geval op de Lokerse Feesten, waar Balthazar de affiche deelde met de Amerikaanse band Wilco. De gespecialiseerde pers was het erover eens dat niet Wilco, maar Balthazar de hoofdact was, en had het over ‘een tijdelijk, maar vooral wáárdig afscheid.’ Loze woorden, want dat echte afscheid krijgen we zondag in Kiewit.