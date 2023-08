UCI bevestigt straf Toon Aerts! Tweejarige schorsing blijft gelden, veldrijder mag op 17 februari terug aan wedstrijden deelnemen

De Internationale Wielerfederatie UCI heeft via een communiqué de tweejarige straf van veldrijder Toon Aerts bevestigd. Aerts kon volgens het tribunaal onvoldoende aantonen hoe het verboden product Letrozole Metabolite in zijn lichaam terecht is gekomen waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een strafvermindering. De renner heeft één maand de tijd om in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

De kans dat Aerts effectief in beroep zal gaan, lijkt niet groot, bevestigt diens manager Yannick Prevost. “De procedure bij TAS is kostelijk en tijdrovend. Aangezien de straf van Toon op 16 februari afloopt, lijkt het op het eerste gezicht weinig zinvol om in beroep te gaan. Maar het definitieve besluit is nog niet genomen. Wij hebben het veertig bladzijden tellende dossier ook nog maar net ontvangen. We willen het eerst helemaal doorlezen alvorens een beslissing te nemen.”

Aerts verliest ook al zijn resultaten van 19 januari tot en met 5 februari 2022. Als hij niet in beroep gaat, zal hij op zaterdag 17 februari 2024 opnieuw in competitie mogen uitkomen. Voor welke ploeg dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Het contract van de Kempenaar bij Baloise Trek Lions werd inmiddels ontbonden.

Ook bij wielrenster Shari Bossuyt werd dit jaar hetzelfde product teruggevonden. Ook zij is in afwachting van het verdict van de Internationale Wielerunie door haar werkgever op non-actief geplaatst. Bossuyt hoopt volgend jaar op de Spelen van Parijs op de piste duo te vormen met Lotte Kopecky in een poging olympisch goud te veroveren in de ploegkoers.