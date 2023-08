Altijd al willen meeschrijven aan een strip? Op Pukkelpop kan het dankzij AI én deze Diepenbekenaar

Artificiële intelligentie strijkt nu ook neer op Pukkelpop. In de E-Rena, gehost door Hogeschool UCLL, meer bepaald. De Diepenbeekse digital creator Geert Bollen (41) laat de technologie los op zijn nieuwe graphic novel ‘Backstage’. Wat het alleen maar leuker maakt, is dat bezoekers mee aan het verhaal kunnen schrijven.

De tekstgenerator ChatGPT is het bekendste voorbeeld, maar je kan met AI ook automatisch beelden genereren. Daarvoor moet je gewoon een omschrijving in een zoekbalk typen van welk beeld je graag zou willen. Zo kwam Geert Bollen eerder al op het idee om een graphic novel te maken. Zijn job is de online communicatie voor de UCLL verzorgen. Het moet dan ook niet verbazen dat hij nu voor zijn werkgever in de E-Rena zijn ding mag doen. “Zeven pagina’s zijn al klaar van Backstage. Bedoeling is dat er nu interactie komt met de bezoekers. Op de stand en online kunnen ze een formulier invullen om mee het verhaal te sturen”, schetst Bollen.

© Boumediene Belbachir

Favoriete band

Het verhaal gaat over de twee vrienden Max en Peter. Tijdens hun bezoek aan een virtueel Pukkelpop verdwijnt Peter. Max gaat op zoek naar zijn vriend op de wei. “Bezoekers kunnen onder meer mee geven wie hun favoriete act is. Dat probeer ik erin te verwerken en hoe de locatie er moet uitzien”, verduidelijkt Geert. Wanneer de graphic novel voltooid moet zijn, is nog niet duidelijk. “Ik mik op september. Nu heb ik zeven bladzijden en mik er op nog eens zoveel”, klinkt het. Rep u naar de E-Rena en schrijf mee aan ‘Backstage’.