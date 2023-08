ROYALS. Een sneer aan het adres van Charlène in Monaco, een feestende Kate Middleton en binnenkijken in het paleis

© Corbis via Getty Images

Het kan verkeren – ook in royale middens. Twee verbannen prinsen die na 27 jaar opduiken, een ex-minnares die maar niet zwijgt, en een anders ingetogen Kate Middleton die margherita’s drinkt op een dancefestival … Kijk mee naar wat er de voorbije week speelde in koningsland.

Wie er al passeerde, weet dat de gevel van het Koninklijk Paleis in Brussel-Stad wordt gerenoveerd. Voor de gelegenheid blikt het koningshuis terug op eerdere renovatiewerken in de geschiedenis van het paleis. Kijk jij graag eens mee achter de gevel? Dat kan ook, met een virtuele tour.

Wat traditie is eigen land, is dat ook aan het Spaanse hof. Daar werd kroonprinses Leonor (17) donderdag ontvangen op de militaire academie in Zaragoza. De troonopvolgster begint er aan haar militaire opleiding, iets wat onze eigen kroonprinses Elisabeth haar al voordeed.

Vlnr: prinses Leonor met haar vader koning Felipe VI, moeder koningin Letizia en zus prinses Sofia — © EPA-EFE

Het WK vrouwenvoetbal krijgt lang niet dezelfde aandacht als dat van de heren. Dat is buiten de Britse koning gerekend. Koning Charles postte zijn persoonlijke felicitaties na de halve finale, waarin Engeland het opnam tegen Asutralië en won. De koning had daarbij niet enkel lovende woorden voor het winnende Engelse team, maar vermelde ook de sterke prestatie van de Australische speelsters. Australië behoort tot de Commonwealth en dus is Charles ook staatshoofd van het land.

Elk (konings)huisje heeft zijn kruisje. Dat is ook het geval in Monaco. Daar zorgt de ex-minnares van prins Albert (opnieuw) voor heibel. De voormalige geliefde van prins Albert, Nicole Coste, haalt te pas en te onpas uit naar prinses Charlène. In een laatste aanval stelde ze: “Monaco houdt meer van mij dan van Charlène”.

Opschudding en verwarring in Thailand. Daar doken deze week plots twee prinsen op die ondertussen 27 jaar geleden naar het buitenland werden verbannen door de koning. Vacharaesorn (42) en zijn jongere broer Chakriwat bezochten er enkele plekken. Dat het plotse bezoek zonder toelichting van het Paleis gebeurde, zorgt voor gefluister. De oudste dochter van Thaise koning Maha Vajiralongkorn bevindt zich namelijk in coma, waardoor het onduidelijk is wie de troonopvolger zou zijn.

Vacharaesorn en Chakriwat Vivacharawongs — © REUTERS

Je associeert Kate Middleton misschien niet meteen met festivals, maar de Britse prinses werd toch op eentje gespot afgelopen week. Catherine zou na een diner op het landgoed van een bevriend koppel, waar tegelijk het dancefestival Houghton plaatsvond, gedanst hebben, dure wijn besteld hebben en geproefd hebben van de margherita’s.