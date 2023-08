Paintsil excuseert zich na domme rode kaart tegen Olympiakos: “Samen komen we sterker terug”

“Ik wil me verontschuldigen bij mijn ploegmaten, fans en iedereen voor de rode kaart gisteren”, zo begint Joseph Paintsil een bericht op X, het voormalige Twitter.

Even terugspoelen naar donderdagavond, halfweg de tweede helft tegen Olympiakos. KRC Genk staat met 1-0 op voorsprong, wanneer een steeds gevaarlijker wordende Paintsil een beloftevolle aanval afgebroken ziet worden door een vervelende fout van Quini. De Ghanees reageerde prompt met een (na)trapbeweging, waarna de VAR ref Stieler naar de rode kaart deed grijpen.

Het is niet de eerste keer dat het potje van Paintsil overkookt, ditmaal zette het de wedstrijd volledig op zijn kop. Diep in de blessuretijd kan Olympiakos de gelijkmaker scoren.

Achteraf krijgt Paintsil heel wat kritiek. “Ja, ik was kwaad op Joske”, aldus Bilal El Khannouss. “We zijn er al langer mee bezig om die impulsieve reacties eruit te halen”, bekende coach Wouter Vrancken. “Toch liep het weer mis.”

Vrijdag reageerde Paintsil zelf op X. “Ik heb jullie teleurgesteld en dat spijt me. Er valt veel te leren van deze tegenslag, en ik hoop dat we dit als een motivatie voor onze volgende match gebruiken. Samen kunnen we sterker dan ooit terugkomen.”