Linksback Laursen op weg naar exit bij Standard

De Deense linksback Jacob Barrett Laursen (28) staat op het punt Standard te verlaten. Coach Carl Hoefkens beweerde gisteren nog dat de speler geblesseerd is, maar eigenlijk is Laursen op weg naar het Zweedse BK Häcken om er vandaag zijn medische testen af te leggen. Op clubniveau is er een akkoord voor een transfersom van een klein half miljoen euro. Laursen kwam vorig seizoen transfervrij over van Arminia Bielefeld, maar kon in Luik nooit overtuigen.