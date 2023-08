Het leven zoals het is op camping chill: “Verjaardagsontbijt met taart en wijn”

Kamperen op een festival ongemakkelijk? Dat vindt de jeugd die tegenover de Pukkelpopweide logeert hoegenaamd niet. Van een frisse douche (in de pompbak), uitgebreide make-up tot zelfs een verjaardagsfeestje: het kan allemaal op Camping Chill.

Op Camping Chill gaat het feestje bij de meeste kliekjes gewoon weer verder waar het gisteren begon: met veel Cara pils en grote zakken witte wijn of rosé. Tijs (18), Nando (18), Sam (18) en Oskar (18) hebben vandaag dan ook een missie die niet veel verschilt met die van gisteren: “Wij willen gewoon zat worden!”

© Boumediene Belbachir

Spiegelje spiegeltje aan de wand… Jette (18) maakt zich op om opnieuw stralen. “Ik hou van kleurtjes”, vertelt ze terwijl ze ons haar palet met oogschaduw aanreikt. “Mijn vriendinnen en ik zorgen ervoor dat we piekfijn voor de dag komen. De infrastructuur op de camping valt best wel mee: na een douche voel je je meteen een ander mens.”

© Boumediene Belbachir

Bram (25) had geen zin om aan te schuiven bij de douchecabines: “Ik heb mijn hoofd gewoon onder de kraan in de pompbank gehouden”, lacht hij. “Een beetje shampoo door mijn haren en wat water onder de oksels. Zo voel ik me meteen stukken frisser.”

© Boumediene Belbachir

Een zeldzaam fenomeen op de camping: Lisa (23) en Ronny (22) uit Amsterdam gaan voor een gezond laat ontbijt. “Een Barack o Banana smoothie met jus ‘orange, banaan en bosvruchten en een wrap met groentjes”, beschrijven ze hun maaltijd. “Als we vier dagen lang alleen maar frietjes en hamburgers eten, lopen we de hele tijd rond met buikpijn. De wraps zijn trouwens ook heel lekker hoor.”

© Boumediene Belbachir

Een half uur hebben Anouk (18) en Lente (18) aangeschoven om hun Zwan-worstjes en oplospasta op te warmen. “Zo lang wachten is inderdaad een gedoe”, knikken de meisjes. “Maar door zelf te ‘koken’ sparen we wel een hele hoop geld uit.”