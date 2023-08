‘Lucifer’-acteur Tom Ellis komt naar België

Hoed u, Brusselaars, want over een maand strijkt de Duivel zelve neer in de hoofdstad. Tom Ellis (44), die faam verwierf als hoofdrolspeler in de Netflixreeks ‘Lucifer’, zal aanwezig zijn op de tweede editie van Heroes Comic Con.

Het popcultuurfestival in Brussel kan uitpakken met een mooie affiche. Naast Ellis werden eerder al acteurs Warwick Davis (professor Banning uit Harry Potter en Willow uit, euh, Willow), Lana Parrilla (Regina uit de fantasyserie Once upon a time) en Gwendoline Christie aangekondigd. Haar ken je als Lady Brienne uit Game of thrones, Captain Phasma uit Star wars of directrice Weems uit Wednesday. Geen groentje meer in de wereld van popcultuur, dus.

Naast Lucifer Morningstar, die hij zes seizoenen lang speelde, was Ellis ook te zien in de sitcom Miranda en de superheldenserie The flash. Fans van de Britse acteur kunnen er met hem op de foto gaan en huiswaarts keren met een handtekening. Ook zal hij deelnemen aan enkele panelgesprekken.

Heroes Comic Con gaat door op 22, 23 en 24 september in Brussels Expo. Tickets en info vind je op heroescomiccon.be.