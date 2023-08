LIVE. STVV kijkt leider AA Gent in de ogen: kunnen Kanaries iets rapen in de Ghelamco Arena?

Gent

Ontgoocheling alom bij de spelers van STVV na de nederlaag tegen Anderlecht vorig weekend. De Kanaries speelden een goede partij, maar wisten een perfect rapport van 9 op 9 niet te realiseren. Zondag wacht alweer een volgende topaffiche op bezoek in Gent. De Buffalo’s zijn nog steeds ongeslagen in de competitie en ook in Europa doen ze het prima. Zijn de Kanaries in staat om wat te rapen in de Ghelamco Arena? Volg de wedstrijd vanaf 16 uur hier live op de voet.