Katja en Vicky zamelen 1.225 euro in voor het Berrefonds

Peer

Met hun deelname aan de Dodentocht voor ogen zamelden Katja Lijnen (50) uit Wijchmaal en Vicky Van Endert (49) uit Hechtel geld in voor het Berrefonds. De dames verkochten snoepzakjes en lieten zich voor hun tocht ook sponsoren. Zo kwamen ze al voor de start van de Dodentocht aan het vooraf bepaalde bedrag van 1.000 euro.

Katja en Vicky wandelen al jaren en doen regelmatig mee aan wandeltochten, maar de Dodentocht was een primeur voor hen. “We hadden ons goed voorbereid”, klonk het bij de vriendinnen voor de start. Maar door ziekte moesten ze hun tocht na 27 kilometer helaas staken. Ze hebben wel 1.225 euro bijeengehaald voor het Berrefonds.

Het Berrefonds is een steunfonds waar iedereen die een kind verliest terechtkan. Katja heeft enkele jaren geleden ook een boek geschreven met de naam Mijn krachtige strijd waarin ze vertelt over haar strijd en zoektocht naar het waarom van miskramen. Ze bleef dromen van een kindje en uiteindelijk is die wens ook in vervulling gegaan. (peb)