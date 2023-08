Heuglijk nieuws: ex-Belgian Cat Kim Mestdagh en Italiaanse partner verwachten eerste kindje

Heuglijk nieuws voor voormalig Belgian Cat Kim Mestdagh (33) en haar Italiaanse partner Giorgia Sottana (34). Het koppel verwacht immers een eerste kindje. Dat heeft Mestdagh zelf bekendgemaakt via Instagram.

Mestdagh en Sottana leerden elkaar in de Italiaanse competitie kennen. Kim Mestdagh en Giorgia Sottana zijn al jaren een koppel. Sinds 2020 zijn ze ook ploegmaats bij de Italiaanse topclub Schio. Hun liefde mondde vorig jaar uit in een huwelijk en nu is er dus ook een eerste baby op komst.

Mestdagh speelde jarenlang voor de Belgian Cats en beleefde mee de hoogtepunten. In oktober 2021 besloot ze echter de Cats vaarwel te zeggen.