Zondag (16u) ontvangt Tongeren de buren uit Hades met als inzet een plek in de vijfde ronde van de Beker van België.Hades stond zijn thuisvoordeel af omdat het zondag Pukkelpop is in Kiewit. Wij blikken vooruit op de derby met kapiteins Gil Vanderhoven (28) en Wieto Claes (25). “Pukkelpop is voor Hades véél belangrijker dan het thuisvoordeel.”