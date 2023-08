Hier zette Luc Appermont zijn eerste stapjes richting zijn carrière: “Ik viel niet op, ik was eerder een meeloper”

Een leerling lacht guitig de camera toe vanop de rug van een kameel. We schrijven 1958 in de Broederschool in Bilzen, waar televisie-icoon Luc Appermont (73) de eerste stappen richting een grootse carrière zette.

De hele zomer lang keren we elke week terug naar de jeugdjaren van een bekende Limburger. Deze reeks is het werk van eerstejaarsstudenten Journalistiek van Hogeschool PXL.

Luc Appermont op zijn 8ste, poserend op een kameel voor de klasfoto. — © rr

“Ik zal zo’n 8 jaar geweest zijn op die schoolfoto in het derde leerjaar”, lacht Luc Appermont. “In de jaren 50 en 60 kwam in elke lagere school een reclamekameel langs. Daar mochten we dan ongeveer twee minuten op zitten om een foto te laten nemen die onze ouders dan later konden kopen.” De presentator heeft fijne herinneringen aan zijn tijd in de Broederschool in Bilzen, nu het Technisch Instituut Sint-Jozef. “Ik heb hier altijd graag op school gezeten. Een heel leuke periode was dat hier.”

In het klaslokaal was de kleine Luc Appermont steevast terug te vinden op de middelste rij schoolbanken. “Als je op de eerste rij zat, had je de beste punten. Maar ik heb daar welgeteld één keer gezeten: toen een fotograaf een klasfoto kwam nemen”, lacht Appermont. “Ik was eigenlijk Jantje middelmaat, ik viel niet op. Ik was eerder een meeloper.”

Toch liep Appermont op andere manieren in de kijker. “Als er een spreekbeurt was of er moest iets georganiseerd worden zoals poppenkasten of toneelvoorstellingen, was ik altijd haantje-de-voorste. Ik was toen al gefascineerd door alles wat met showbizz te maken had. Je kon toen misschien al zien wat ik later ging worden.”

Luc Appermont keert 65 jaar later terug naar de speelplaats waar hij op de kameel zat. — © Tom Palmaers

Herman Teirlinck

Na zijn middelbare studies trok Appermont naar de Studio Herman Teirlinck. “Daar was net een nieuwe opleiding opgericht: de kleinkunstafdeling. Ik was de eerste student die zich kwam aanmelden. Toen ik zei dat ik presentator wilde worden, zijn ze er beginnen nadenken. Ah ja, misschien behoort dat ook tot het takenpakket van kleinkunst, klonk het. Zo werd er voor mij de aparte afdeling ‘presentatie’ opgericht”, lacht de Bilzenaar.

Vanuit Studio Herman Teirlinck kon Luc Appermont begin jaren 70 meteen aan het werk. “Tijdens mijn laatste jaar werden voor de eerste keer examens georganiseerd voor omroepers. Op die manier kon ik bij wijze van spreken vandaag afstuderen en morgen beginnen.”

Appermont raakte bekend met het Radio 2-programma De Zoete Inval. Nadien volgde een succesvolle tv-carrière bij VRT en VTM, met programma’s als Sterrenwacht, Eurosong en Het Mooiste Moment. “Als je mijn allereerste presentaties terugziet en die vergelijkt met de programma’s van vandaag, zie je een wereld van verschil. Er wordt nu sneller en anders gesproken. Vroeger was alles ook plechtiger en waren de presentatoren gekleed in kostuum met das. Maar die veranderingen horen erbij, in het leven evolueert alles.”

© Tom Palmaers

Correct Nederlands

Al vindt de presentator dat er vandaag te weinig aandacht besteed wordt aan een juist taalgebruik op radio en tv. “Het is allemaal wat slordiger. Dat vind ik een jammerlijke evolutie. Vroeger moesten wij al op school heel correct Nederlands kunnen praten. We moesten verstaanbaar zijn voor iedereen. Van Limburg tot West-Vlaanderen, iedereen moet je kunnen begrijpen. Ik heb niets tegen dialecten, maar wanneer je voor een breed medium praat, moet je correct Nederlands gebruiken.”

Vandaag zijn Luc Appermont en zijn partner Bart Kaëll vooral bezig met de tournee voor hun theatervoorstelling Luc & Bart: een paar apart. “Dat doen we heel graag, het is een leuke show met veel muziek, afgewisseld met een lach en een traan. Bart en ik worden nog vaak gevraagd om iets te doen voor televisie. Maar we zitten nu in een fase waarin we kiezen voor de dingen die we echt graag doen en die wij belangrijk vinden. We zeggen niet meer op elk voorstel ja”, aldus Appermont, die tevreden terugkijkt op zijn carrière. “Elke levensfase telt, je kan dingen opnieuw willen doen of spijt hebben. Maar of ik het op een andere manier zou doen? Ik denk het niet. Je parcours is uitgestippeld door het universum, het belangrijkste in het leven is ervaringen opdoen en de dingen die je doet met passie volbrengen.”