Onfortuinlijke PSG-doelman Sergio Rico mag na drie maanden het ziekenhuis verlaten

Op 28 mei werd Rico opgenomen in het Virgen del Rocio-ziekenhuis van Sevilla na een val van een paard tijdens een pelgrimstocht in Andalusië. Daarbij liep hij een ernstig hersenletsel op. Hij werd in het ziekenhuis enkele dagen in een kunstmatige coma gehouden. Op 5 juli mocht hij de dienst intensieve zorgen verlaten.

Vijf dagen later postte hij een boodschap op sociale media. “Ik wil iedereen bedanken die me in deze moeilijke dagen zijn steun heeft betoond”, schreef hij. “Ik voel dat ik heel veel geluk heb gehad en hoop jullie allen snel terug te zien.”

Rico kreeg de voorbije maanden veel steun uit de voetbalwereld. Het publiek in het Parc des Princes in Parijs scandeerde begin juni na de laatste wedstrijd van het seizoen, tegen Clermont, zijn naam.